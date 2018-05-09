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09 Mayıs 2018 10:24

Ebru sergisi büyüledi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin hazırladığı eserlerden oluşan Ebru sergisi büyük beğeni topladı.

Ebru sergisi büyüledi

09 Mayıs 2018 10:24


Tarihi Koca Seyfullah Camii (Ulu Camii) altında sergilenen ebru sanatı eserleri Şaphane protokolü ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla incelendi.


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Bugün de Ebru Sergisi günümüz. Şaphane Kocaseyfullah Camii Altında gerçekleşen sergimize emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Filiz Şen ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Yoğun katılımları ile bizlere güç veren sanatsever Şaphane halkımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dedi.


Sergide kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel 100 eser sergilendi.(YD-EFE)




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