Ebru sergisi büyüledi

Tarihi Koca Seyfullah Camii (Ulu Camii) altında sergilenen ebru sanatı eserleri Şaphane protokolü ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla incelendi.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Bugün de Ebru Sergisi günümüz. Şaphane Kocaseyfullah Camii Altında gerçekleşen sergimize emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Filiz Şen ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Yoğun katılımları ile bizlere güç veren sanatsever Şaphane halkımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Sergide kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel 100 eser sergilendi.(YD-EFE)