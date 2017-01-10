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10 Ocak 2017 10:19

Ebru ustasından Başkan Süleyman Özkan’a hediye

Ebru ustasından Başkan Süleyman Özkan’a hediye

10 Ocak 2017 10:19

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye tarafından açılan ebru kursunun ustası Adil Şahin, el emeği ters lale ebru çalışmasını Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a takdim etti. Fon olarak dalgalı ebru, iç desen olarak çiçekli ebru tarzının kullanıldığı tablonun kaligrafik hatıra yazısını yazan Yaşar Durak, açılacak sergide bu tür çalışmalara da yer verileceğini söyledi.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ebru ve kaligrafi ustalarına teşekkür ederek sergi için destek vereceğini söyledi. Özkan, “Belediyemizin kültür hizmetleri arasında yer alan ve ilk defa açılan ebru kursunun, mükemmel eserler vereceğine inanıyorum” dedi. (MEİ-EFE)



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