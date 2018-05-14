Eczacılar gününü kutladı

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Yönetimi, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Nayir, 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Süleyman Cahit Ceylan ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden Oda Başkanı Süleyman Cahit Ceylan, eczacılığın tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Eczacılık Günü’nü tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, mesleki günlerin birlik ve beraberliğe sağladığı katkıya değindi, sorunların giderilmesi ve mesleğin daha iyi yerlere taşınması noktasında önemli günler olduğunu söyledi.

Halkın gözünde en güvenilir mesleklerden birinin eczacılık olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, bilinçli ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve toplumda farkındalık oluşturulmasında doktorlar kadar eczacılara da görev düştüğünü, eczacıların düzenleyecekleri çeşitli faaliyetlerle bilinçli ilaç kullanımında başarılı sonuçlar elde edebileceğini kaydetti.