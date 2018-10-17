Efraim Yıldırım, Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevine atandı

Türkiye Futbol Fedarasyonu Merkez Hakem Kurulu, Kütahya İl Hakim Kurulu Başkanlığı görevine Efraim Yıldırım'ın atadığını açıkladı.

Yıllarca futbol hakemliği ve gözlemcilik yapan Efraim Yıldırım, atamanın ardından göreve başladığını belirtti.

Yıldırım, “Öncelikle beni kurulumla birlikte bu onurlu göreve layık gören Merkez Hakem Kurulu üyelerine şükranlarımı sunarım. Bizden önce görev yapan ve futbolun gelişmesi için emek veren il Hakem kuruluna teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışıdır.Onlardan aldığımız bayrağı daha yukarıya çıkarmanın gayretinde olacağız.Bu güveni boşa çıkarmamak için işimize dört elle sarılacağız. Kütahya'da hakem camiamızın başarısı için ter dökeceğiz. Öncelikle sporun taban birlikleriyle iyi ilişkilerde olacağız. Bütün hedefimiz çok sayıda hakemi üst liglerde maç yönetecek duruma getirerek sporumuza katkı vermesini sağlamak istiyoruz. İşimiz zor ama inanıyorum ki tüm camia bir bütünlük, kardeşlik, dürüstlük, samimiyetlik, spor ahlakı ve şeffaflık içinde hakemliğimiz için başarılı işler sergileyeceğiz” dedi.

Kurulun diğer üyelerine ise, Şahin Elmülk, Adem Karabulut, Bekir Atik ve Mustafa Kutlu'dan oluştuğunu belirtildi. (EFE)