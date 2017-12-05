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05 Aralık 2017 11:18

Ege Bölgesi’nin ilk akıllı serası

Hisarcıklı girişimci Mehmet Erdoğan tarafından Simav ilçesinin Çitgöl beldesine yüzde 50 devlet destekli jeotermal ile ısıtılan Ege Bölgesi’nin topraksız tarım uygulaması yapılacak ilk akıllı seranın kurulumuna başlandığı bildirildi.

Ege Bölgesi’nin ilk akıllı serası

05 Aralık 2017 11:18


Çitgöl beldesinde belediyeye ait kaplıca bölgesinde 32 dekarlık arazi kiralayan Antalya merkezli EMG Tarım Limitet Şirketi 10 dekarlık alanda kurulumu devam eden jeotermal ile ısıtılacak akıllı serada topraksız tarım uygulaması yapacak. EMG Tarım Limitet Şirketi yetkilisi Mehmet Erdoğan, jeotermal enerjinin konut ısıtmasında kullanıldığı beldede, 50 derece sıcaklıkta olan dönüş hattından yararlanılarak ısıtılacak polikarbon kaplı akıllı seranın aynı zamanda ısı perdeli ve bilgisayar kontrollü olacağını söyledi.


Erdoğan,”Kurulumu devam eden akıllı seranın montajı hava şartlarının iyi gitmesi durumunda 2018 Yılı Ocak-Şubat aylarında tamamlanacak. Yüzde 50’si devlet desteği olmak üzere 3 Milyon TL’ye mal olacak akıllı serada ürün hasat döneminde yaklaşık 90 kişi istihdam edilecek. Akıllı serada topraksız tarım uygulamasıyla Türkiye’nin en kaliteli domateslerini üretmeyi hedefliyoruz. Montaj çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Çitgöl Belediyesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.(MA-EFE)




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