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"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kütahya Valisi A.

Hamdi Nayir, "Milletçe gerçekleştirdiğimiz Milli Mücadele'nin sonunda kurduğumuz Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyoruz" dedi.


Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 95. yıl dönümünü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınlayan Nayir, "Cumhuriyet bir değerler manzumesidir. Cumhuriyet'te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesi ile ‘Cumhuriyet Fazilettir'. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çıkarması ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımamasıdır. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır.


Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 95. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatanın savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimizin ve yüce Türk Milletinin tüm bireylerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini yer verdi. (EFE)

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