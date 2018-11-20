Eğitimci Yazar Bozyiğit'in 18. kitabı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Yaşar Bozyiğit (63), 18.
Kütahya'nın Simav ilçesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Yaşar Bozyiğit (63), 18. kitabı, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nde okuyucusu ile buluşarak yayın hayatına girdi.
“ Peygamber Efendimiz'in Sünnet-i Seniyesinde Dua” adlı kitabının ilaveli 2'inci baskısını yayınlayan 40 yıllık öğretmen Bozyiğit “ Müslüman'ın hayat tarzını ve adabını anlatan eserleri inceledim ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesine uygun olarak 17 eser yayınladım. 2 bin adet basılan,18'inci kitabımı da Mevlit kandili dolayısıyla okuyucularıma hediye ettim” dedi. (MEİ-EFE)