Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu’na ilgi her geçen gün artıyor

Bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğrayan ikitaş Kanyonu ve Eğrigöz Kalesi, vatandaşların bol bol fotoğraf çektirip, selfie yaptığı yerlerden oldu.

Eğrigöz Kalesi ve İkitaş Kanyonu’nu ziyaret eden vatandaşlardan Mustafa Güngör, yaptığı açıklamada, ’’Burada muhteşem bir tarih var. Akıl almaz bir doğa güzelliği var. Böyle bir yerin kaderine terk edilmesi bölge için gerçekten çok üzücü. Bir ara basından burada büyük bir proje başlayacağını ve turizme kazandırılacağını okumuştuk. Geldik ailece ziyaret ettik. Yürüyüş yolu tek taraflı yapılmış. Kalenin arka kısmını görmek için 1 saat yürümek zorundayız. Bir doğa sever ve tarih meraklısı olarak bu bölgenin Kütahya turizmine kazandırılmasını çok isterim’’ dedi.(YD-EFE)