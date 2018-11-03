EKT tedavisine başlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezi'nde Elektrokonvulziv Terapi (EKT) tedavisine başlandığı bildirildi.

Kütahya'da ilk kez bir hastaya başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanan EKT tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Psikiyatri Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim üyesi Nermin Gündüz, halk arasında şok tedavisi olarak da bilinen Elektrokonvulziv terapinin (EKT) bazı ruhsal hastalıkların tedavisinde güvenli olarak uygulanmakta olan biyolojik tedavi yöntemlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Nermin Gündüz, "Başta ilaç tedavisine dirençli depresyon, doğum ardı başlangıçlı depresyon, ilaç kullanımının uygun olmadığı gebelik dönemi ağır ruhsal hastalıkları, bipolar bozukluk, öz kıyım girişimi, şizofreninin bazı türleri olmak üzere oldukça geniş yelpazede hastalarımıza bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Bu yöntem Genel Anestezi Altında psikiyatri uzmanı, anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, psikiyatri hemşiresi tarafından oluşan bir tedavi ekibince uygulanmaktadır. İşlem toplam 10 dakika sürmekte, işlem esnasında hastamız herhangi bir ağrı ya da acı duymamaktadır. İşlem bitiminden kısa süre sonra hastamız günlük yaşamsal aktivitelerine dönmektedir. Bu da hastalarımıza ciddi bir konfor sağlamaktadır” dedi. (EFE)