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11 Mayıs 2018 11:58

El emeği göz nuru çalışmalarını sergilediler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün yaklaşık 8 ay önce başlattığı kurslarda ortaya çıkan eserler görücüye çıktı.

El emeği göz nuru çalışmalarını sergilediler

11 Mayıs 2018 11:58


Halk Eğitim Merkezindeki açılış törenine, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, CHP İlçe Başkanı Fisun Yıldız, Tavşanlı Belediyesi Başkan Vekili Ali Özden, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Cezaevi Müdürü Saim Tiktaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Alparslan, daire amirleri ve davetliler katıldı.


Açılış kurdelesinin kesiminden önce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Alparslan bir konuşma yaparak yapılan etkinliklerden söz etti.


Bu arada 1 Eylül 2017 tarihinden bugüne 393 kurs verilerek 7 bin 815 kursiyerin faydalandığı belirtildi.


Bu yıl Cezaevi hükümlülerinin de ağaç işlerinden oluşan eserleri sergide yer aldı.


Birbirinden eşsiz güzellikteki el işi eserler katılımcıların beğenisini kazandı.


Cezaevinde üretilip sergilenen ahşap yakma ve yağlı boya resimler, naht sanatı tablolar, ceviz oyma panolar gibi sanat ürünlerinin yanı sıra ilginin yoğun olduğu ahşap oyuncak ürünler hakkında bilgi veren Cezaevi Müdürü Sayım Tiktaş, "Ceza infaz kurumumuzda bu görmüş olduğunuz atölye çalışmalarından beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmektir. Bu kapsamda ahşap atölyemizi kurduk bu atölyede oyuncak üretimine başladık" dedi. (Tİ - EFE)




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