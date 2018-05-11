El emeği sanat eserleri görücüye çıktı

Sergi açılışına Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde ayrıca Okuma- yazma seferberliği ile eğitim alıp başarılı olan bazı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Açılış sonrası sergiyi gezen davetliler bir yıl suresince eğitim gören kursiyerlerin ürettikleri el emeği ürünleri ve üretim süreçlerini öğrenme fırsatı buldular.(EFE)