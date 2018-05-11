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11 Mayıs 2018 11:53

El emeği sanat eserleri görücüye çıktı

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi’nin 2017-2018 geleneksel yıl sonu sergileri kapsamında, açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler, Kütahyalıların beğenisine sunuldu.

El emeği sanat eserleri görücüye çıktı

11 Mayıs 2018 11:53


Sergi açılışına Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Açılış töreninde ayrıca Okuma- yazma seferberliği ile eğitim alıp başarılı olan bazı kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Açılış sonrası sergiyi gezen davetliler bir yıl suresince eğitim gören kursiyerlerin ürettikleri el emeği ürünleri ve üretim süreçlerini öğrenme fırsatı buldular.(EFE)




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