Eldemir: "Sağlıkta 2002'den bugüne önemli reformlar yaptık"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Sağlıkta 2002 yılından beri önemli dönüşümler yaptık. Bu dönüşümler kapsamında hastaneleri birleştirdik. Sağlıkla ilgili birçok reform yaptık. Şimdi, fiziki mekanlarla yapmış olduğumuz reformları daha iyi hale getirmek için daha konforlu, estetik, rahat hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kütahya'da bir dizi incelemelerde bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaretinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eldemir, "Türkiye genelinde 6 şehir hastanesi tamamlanarak milletimizin hizmetine sunuldu. Şehir hastaneleri kamu ile özel sektörün ortaklığı ile yapılan hastanelerdir. Bunlardan bir tanesinin inşası da Kütahya'da başladı. Şehir hastaneleri daha önce klasik anlamdaki sağlık hizmetlerimizin birkaç seviye üstü. Milletimiz en iyisine, en güzeline layık. Sağlıkta 2002 yılından beri önemli dönüşümler yaptık. Bu dönüşümler kapsamında hastaneleri birleştirdik. Sağlıkla ilgili birçok reform yaptık. Şimdi, fiziki mekanlarla yapmış olduğumuz reformları daha iyi hale getirmek için daha konforlu, estetik, rahat hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim şehir hastanelerimiz de fiziki anlamda böyle. Bunun yanında hizmet noktasında da niteliği artırmak, orada çalışan doktorlarımızın daha motivasyonlu çalışmalarını, oradaki hastalarımızın daha fazla moral bularak şifa bulmasını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Eldemir, daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti.