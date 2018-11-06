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Elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kumtaş Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Eskigediz İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Şenol Karaağaç (43) ve Süleyman Demiray (43) plastik doğrama işlemi yaptıkları sırada elektrik akımına kapıldılar.


Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan muhtar Şenol Karaağaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Süleyman Demiray'ın ise ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.


Olayın ardından polis ekipleri de inşaatta inceleme yaptı. (RB-EFE)

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