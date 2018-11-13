Elektrik hatları yer altına alınıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde elektrik şebekesinin yer altına alınması ve köşk tipi trafo binası etüt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şehir içindeki elektrik şebekelerinin yer altına alınması ve köşk tipi trafo binası etüt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçede elektrik yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Akçadurak, “Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerle temeli atılan bu çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizin çağdaş kent görünümüne kavuşturulmasında önemli bir adımı daha gerçekleştirmiş olacağız. Kuracağımız yeni trafo şebekesi ile Gediz'in enerji ihtiyacını karşılayacağız. Elektrik hatları yer altına alındıktan sonra görüntü kirliliği başta olmak üzere elektrik kesintileri ve arızaları minimum seviyeye inecektir " dedi.(EFE)