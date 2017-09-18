Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu

Yeni Mahalle Milli Egemenlik Caddesi üzerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçe sınırında bulunan elektrik panosundan patlama sesi duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Panonun elektrikleri kesildikten sonra trafonun kapısı kırılarak müdahale edildi.

Elektrik panosunda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken elektrik idaresi ekipleri trafoya gelen elektriği keserek çalışma yaptı.

Patlamayı duyan ve gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polise haber verdiklerini söylediler. (Tİ - EFE)