Elma kurusu fiyatları yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 2 TL olan elma kurusu fiyatlarının bu yıl 3,5 TL'ye yükselmesi üreticileri sevindirdi.

Elma üreticilerinden Ali Yavi, yıl boyunca elma ağacının dibine dökülen elmalarını toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutup elma kurusu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl elma kurusu fiyatlarının geçen yıla oranla yüksek olduğuna dikkat çeken Yavi,” Bizler dip elmalarının çürüyüp heba olmaması için doğrayarak güneşte kurutup satıyoruz. Geçen yıl kilosunu 2 TL'den sattığımız elma kurusu bu yıl 3,5 TL'ye yükseldi. Fiyatlardan memnunuz. Böylece hem mahsulün tarlada kalıp çürümesinin önüne geçiyor, hem de dip elmasını ekonomiye kazandırmış oluyoruz" dedi.

Elma kurusunun besin değeri dışında nefes darlığı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğuna dikkat çeken elma kurusu alıcısı Uğur Bozdemir, “Çay olarak ta tüketilen elma kurusunun içerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizlediği, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu bilinmekte, ayrıca çocuk maması yapımında ve deterjan sanayinde kullanılmaktadır. Üreticilerden satın aldığımız elma kurusunu gıda ürünleri işleme tesislerine gönderiyoruz. Burada işlenen elma kurusu yurt dışına ihraç ediliyor” dedi.(MA-EFE)