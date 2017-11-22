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22 Kasım 2017 12:12

Emekli Din Görevlisini ikinci kitabı çıkıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Ahmet Yaşar Çakmakın ikinci kitabı ’Kalpleri Akord’ okurla buluşacak.

Emekli Din Görevlisini ikinci kitabı çıkıyor

22 Kasım 2017 12:12


2014 yılının Haziran ayında "Nakkalü’l Ulum" adlı ilk kitabını yayınlayan Çakmak´ın yeni kitabı, Kitap Kulübü Yayınları’ndan okur ile buluşacak.


Çakmak, ilk kitabında olduğu gibi ikinci kitabında da İslami meseleler üzerine derlemelerini tecrübe ve birikimlerini aktarıyor. Toplumsal birçok noktada değerlendirmelerin yer aldığı Kalpleri Akord, 236 sayfadan ve 29 bölümden oluşuyor.


Çakmak, “Aslında din görevlisinin emeklisi olmaz. Emekli dediğimizde rahmetli der gibi vadesi dolmuş gibi bir izlenim bırakabilir. Bu yüzden görevimiz ahrete kadar devam ediyor desek yeridir. Biz bu dünyaya ölmek için gelmedik. Bu eserler, Nakkâlü’l Ulûm da Kalpleri Akord da benim gözümde ahret sermayesidir. Bizim dileğimiz, insanlar bu çalışmalardan faydalansın ve aktarmaktan çekinmesinler” diye konuştu. (Tİ - EFE)




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