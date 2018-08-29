Yıl Emet Stadı, belediye ve kaymakamlık tarafından yapılan çalışma ile ışıklandırıldı.

İlçedeki gençlerin gece spor yapabilmeleri için oldukça önemli bir çalışmanın bitirildiğini belirten Emet Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık, ’’Emet Kaymakamlığımız ve Emet Belediye Başkanlığına şahsım ve Emet spor kulüpleri adına teşekkür ederim. Emetspor kulübümüzün antremanını ilçe Kaymakamımız ile birlikte izledik. Sporcu kardeşlerimiz bizlere memnuniyetlerini ilettiler. Ayrıca soyunma odalarını, hakem odasını ve saha zemininde gerekli çalışmalar tamamlandı. İlçemizdeki sporcu kardeşlerimize ve kulüplerimize hayırlı olsun’’ diye konuştu.