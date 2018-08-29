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29 Ağustos 2018 11:00

Emet 75. Yıl Stadı ışıklandırıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 75.

Emet 75. Yıl Stadı ışıklandırıldı

29 Ağustos 2018 11:00

Yıl Emet Stadı, belediye ve kaymakamlık tarafından yapılan çalışma ile ışıklandırıldı.


İlçedeki gençlerin gece spor yapabilmeleri için oldukça önemli bir çalışmanın bitirildiğini belirten Emet Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık, ’’Emet Kaymakamlığımız ve Emet Belediye Başkanlığına şahsım ve Emet spor kulüpleri adına teşekkür ederim. Emetspor kulübümüzün antremanını ilçe Kaymakamımız ile birlikte izledik. Sporcu kardeşlerimiz bizlere memnuniyetlerini ilettiler. Ayrıca soyunma odalarını, hakem odasını ve saha zemininde gerekli çalışmalar tamamlandı. İlçemizdeki sporcu kardeşlerimize ve kulüplerimize hayırlı olsun’’ diye konuştu.




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