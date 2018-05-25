Emet AK Parti’de birlik mesajı

İftara Emet AK Parti kurucu başkanı Muhsin Erensoy, Ali Mor, Mehmet Ali Yerem, Adem Cangür, Naci Özcan, Mehmet Yağcıklı, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti İlçe Başkan Hüseyin Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

24 Haziran seçimlerinden, birlik ve beraberlik içinde partileri ve davaları için çalışarak zaferle çıkacaklarını belirten Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Kendi başkanlığım döneminde 2. defa partimize hizmet vermiş başkanlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Bu toplantılarımıza birlik ve beraberlik içerisinde senede en az 2 sefer yapılmak üzere devam edeceğiz. Seçim beyannamemiz Türkiyemize hayırlı olsun. En güçlü meclis AK Parti kadroları sayesinde olacaktır’’ dedi.

Başkan Doğan, ”Bu seçim geçmiş seçimlerin finalidir. Bu seçimlerde sahalarda beraber birlik içinde daha güçlü bir şekilde seçim çalışması yapacağız. Emektar ilçe başkanlarımız ve emektar gençlik kolları başkanlarımızdan söz aldık. Zafer için çalışacağız. Ve Allah’ın izniyle zaferle seçimlerden çıkacağız. 2019’u beraber omuzlayacak, 2023’ü gelecek nesillere evlatlarımıza miras bırakacağız. 2053 ve 2071’in tohumlarını atıp Ak gençliğimize emanet edeceğiz. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam. Davetimize icabet eden tüm ilçe ve gençlik kolları başkanlarımıza da teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)