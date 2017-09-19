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19 Eylül 2017 12:34

Emet atık su arıtma tesisi projesi hayata geçiriliyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde, atık su arıtma tesisinin projesinin onaylandığı ve önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılarak yapımına başlanacağı bildirildi.

Emet atık su arıtma tesisi projesi hayata geçiriliyor

19 Eylül 2017 12:34


Belediye Başkanı Mustafa Koca, kesin projesi İller Bankasınca onaylanan atık su arıtma tesisi için yaklaşık olarak 3 yıl süren mahkeme süreci sonunda tesis yapımına müsait alanın tapularının belediye adına tescil edildikten sonra evrakların İller Bankası’na iletilerek atık su arıtma tesisinin yapılmasını talep ettiklerini, 12 Kasım 2015 tarihinde proje ihalesinin yapıldığını ifade etti.


Başkan Koca, ”Tesisin ilçemize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İller Bankası Genel ve Bölge Müdürlüklerimize, AK Parti Kütahya milletvekillerimize, Emet halkımız adına teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.


Yaklaşık olarak 5 milyon TL’ye mal olacak olan atık su arıtma tesisinin yüzde 50’lik bedeli İller Bankası’ndan hibe olarak karşılanacak, geriye kalan diğer bedel için ise, Kalkınma Ajanslarından mali destek alınabilecek.


Arıtma tesisinin yapılmasına müteakip ilçenin Hamamayağı, Gelenbek ve Taşoluk derelerine uzanan kanalizasyon hatlarının bağlantıları birleştirilecek ve atık sular arıtılarak doğaya salınacak.(EFE)




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