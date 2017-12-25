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25 Aralık 2017 13:00

Emet Belediyesi ’Balık ve Peynir Pazarı’ projesini hayata geçiriyor

Emet Belediyesi’nce daha önce yeri tespit edilen Balık ve Peynir Pazarı alanında çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Emet Belediyesi ’Balık ve Peynir Pazarı’ projesini hayata geçiriyor

25 Aralık 2017 13:00


Eski Sanayi Yolu Mevkii’nde yaklaşık 135 metrekarelik alanda projesi hazırlanan Balık ve Peynir Pazarı için geçen yıl çalışma başlatılmıştı. Kota düşürülmesi, kurul kararı gibi resmi prosedürlerin sürdüğü projede sona gelinirken çalışmalara kısa sürede başlanacak.


Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçede eski çarşı ve yukarı pazar yerinin eski canlılığına kavuşması adına bu mevkide balık ve peynir pazarı yapımı düşündüklerini ifade ederek, “Küçük Çarşı içi, yukarı pazar yeri ve sanayi yolumuzda geçmişten bugüne esnaflarımızda bir çarşı kültürü oluşmuştur. Son yıllarda yeni yapılaşmalar sonucu ilçenin diğer alanlara kayması bu mevkilerimizde canlılığı azalttı. Bizlerde projelerimizi hazırlarken ilçemizin dört bir tarafına hizmetlerimizi yayarak bütünlük oluşturmaya çalışıyoruz. 135 metrekare alan içerisinde 2 katlı olarak hazırlanan projemizle bir katında balık pazarı, diğerinde ise yerli üreticilerimizin ürettiği peynir ve yoğurt pazarı projemiz için çalışmalar tamamlandı. En kısa sürede yapımı tamamlanarak hizmete geçirilecek. İlçemize hayırlı olsun “dedi.


Başkan Koca, ayrıca yukarı pazar yeri alanında uygun yer bulunması halinde banka ATM’lerini de bu mevkie almak için çalışma içerisinde olduklarını belirtti.(EFE)




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