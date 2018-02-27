Emet Belediyesinin balık, tahıl ve köylü pazarı yapım çalışmaları

Dere Mahallesi mevkiinde inşası süren balık, tahıl ve köylü pazarının yanı sıra, Kaynarca’da iş yeri yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Koca, “İki kat olarak yapılacak balık pazarı hızlı bir şekilde yükselirken, karşısındaki arazi ise tahıl ve köylü pazarı olarak kullanılmak üzere dizayn edilmektedir. Bu alandaki çalışmalar tamamlanınca yukarı pazar yerindeki köylü pazarı tezgahları bu alana taşınacak. Kaynarca Hamamı üstüne yapılan 4 adet ahşap iş yeri içinde belediye ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Ahşaptan oluşacak iş yerleri için belediyemiz atölyelerinde hummalı bir çalışma yürütülürken, iş yerleri en kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.(EFE)