Emet Belediyespor, Futbol Okulu’nu hayata geçiriyor

Emet Belediyespor basketbol ve voleybol branşlarından sonra futbolda da ilçedeki gençlere yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

İzmir Altınordu futbol takımı ile anlaşan kulüp, Altınordu futbolcu seçmelerine gençlerin katılımı için gerekli girişimleri yaparken, ilçede de futbol okulunu hayata geçiriyor.

Günümüzde bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar gibi teknolojik gelişimin gençleri ve çocukları sosyal faaliyetler ve spordan uzaklaştırdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mustafa Koca, ”Belediyespor bünyesinde kurdumuz basketbol ve voleybol takımları ile gençlerimiz ve öğrencilerimiz spora yönlendirilmektedir. 200 den fazla gencimize çeşitli sportif faaliyetlerde destek verilirken, açılacak futbol okulumuzla da çocuklarımızın daha fazla spora yönelmelerine katkı sağlamak istiyoruz “dedi.

Emet Belediyespor kulübünce açılacak futbol okulu için 2006-2010 doğumlu çocukların kayıtları yapılırken, bir yıl boyunca hafta için idmanlarla çocuklar futbolda geleceğe hazırlanacaklar. 2006-2010 doğumlu futbol oynamak isteyen çocuklar Emet Belediyespor’a müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler. Grupların oluşumundan sonra Mart ayı içerisinde antrenmanlara başlanması planlanıyor.(EFE)