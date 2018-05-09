Emet Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi

Programda ayrıca, Halk Eğitim Mekezi bünyesinde yapılan bir yıllık çalışmalar sergilendi.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, daire amirleri, kursiyerler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlike öğrenciler tarafından yöresel halk oyunları ve kılıç kalkan gösterisi yapıldı. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından okuma yazma kursunu bitiren 32 kursiyere belgeleri verildi. 65 yaşında okuma yazma öğrendiğini ve bunun kendisi için büyük bir nimet olduğunu belirten Medine Dilsiz, ’’Kaymakamımıza, bu işe vesile olan tüm müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkürlerimi arz ederim. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, onun elini ayağını öpmek isterim. 65 senedir okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. Bana bir nimet oldu’’ dedi.

"Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan’dan Allah razı olsun"

Suriye’den Emet’e evlilik yoluyla gelip yerleşen ve hem Türkçe, hemde okuma yazma öğrenen Umeyya Alena, ’’Cumhurbaşkanımız ve eşleri Emine Erdoğan’dan Allah razı olsun. Allah Türkiye’ye savaş ve güçlük göstermesin’’ dedi.

Daha sonra açılışı yapılan Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün bir yıllık çalışmalarının bulunduğu sergi açılışı protokol tarafından yapıldı. Sergide bulunan çini, elbise, el işi oya, bindallı,el yapımı Emet bebekleri, yöresel düğün kıyafetleri, fotoğraf ve resim sergisi programa katılan vatandaşlar ve protokol tarafından gezildi ve büyük ilgi gördü.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek çiçek, Halk Eğitim Müdürlüğü faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, ’’Halk eğitim müdürlüğümüz bir taraftan halkımızın nitelikli bir iş gücüne sahip olması, belli niteliklerle donatılmasını sağlamakta ve iletişim yoluyla sosyalleşmelerini sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin himayelerinde okuma yazma seferberliğinin başlatıldığı bir dönemde, Halk Eğitim Müdürlükleri sorumluluk üstlenip yüzde 100 okuma yazma oranına ulamak için çaba sarf etmektedirler. Emet ilçemizde de halkımız okuma yazma seferberliğine katılmış ve tatmin edici nitelikte ve sayıda öğrenim sağlanmıştır" diye konuştu.

"Emet’te halkın yüzde 98’i okuma-yazma biliyor"

Başkan Mustafa Koca, ’’Bugün güzel bir açılışı gerçekleştirdik.Halk eğitim merkezimizin faaliyetlerini ve okuma yazma seferberliğinin diploma dağıtım töreni vardı. Emet’te halkın yüzde 98’i okuma yazma biliyor. Bunu yüzde 100’e tamamlamak için başlatmış olduğumuz okuma yazma kurslarımızın sertifikalarını verdik. Okuma yazma seferberliğini başlatan başta Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman için büyük destek olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor’’ dedi.

2017 - 2018 Yılının son sergisini açtıklarını belirten Emet Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, ’’Bu sene sergimize damgasını vuran olay okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerimize sertifika verme töreni oldu. Yıl içerisinde yaptığımız eserlerin sergisine katılım yoğun oldu ve sergimiz güzel geçti’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)