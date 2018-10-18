Emet Sülfirik Asit Fabrikası'nın inşaatı başlıyor

AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Sülfirik Asit Fabrikası'nın temelinin yıl sonunda atılacağını ifade etti.

Etimaden Genel Müdürü Serkan Keleşer'i makamında ziyaret eden Emet AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ''Genel Müdürümüzle ilçemizle alakalı yatırımları müzakere ve istişare ettik. İlçemiz Etibor İşletmesine yapılacak olan Sülfürik Asit Fabrikası'nın sözleşme aşamasının bittiğini, yer tesliminin ve temel atmanın yıl sonuna kadar yapılacağı müjdesini aldık. Yapımı 3 yıl sürecek olan fabrikanın, genel müdürümüzün kendi kişisel çabalarıyla 2 buçuk yılda tamamlanacağı sözünü aldık. İlçemiz adına göstermiş olduğu gayret İçin genel müdürümüze teşekkür ederiz'' diye konuştu.(YD-EFE)