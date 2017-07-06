Emet Yeni Sanayi Sitesinde tapu işlemleri tamamlandı

Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası öncülüğünde kurulan 87 adet yeni sanayi işyerinin yapım işini alan As inşaat çalışmalarını sürdürürken, arsanın geri kalan bölümü de hazineden kooperatife devredildi.

Emet Yeni Sanayi Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdullah Ünal, Emet ilçesinin sanayi anlamında gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandıkları yeni işyeri yapımının devam ettiğini söyleyerek,”Belediyeden aldığımız 13 bin 500 metre kare yer ve hazineden aldığımız 5 bin metre kare yer ile toplamda 18 bin metrekare alanda kurulan inşaatlarımız hızla yükseliyor. Tapularımız birleştirildi ve arsamız artık kooperatif ortaklarımızın. 3 ve 4. panellerin çatı panellerinin montajlarının da tamamlandığı sitemiz en kısa sürede hizmete açılacak” dedi.(EFE)