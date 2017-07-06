Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 12:28

Emet Yeni Sanayi Sitesinde tapu işlemleri tamamlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan Esentepe mevkiinde bulunan 13 bin 500 metre kare arsanın satışını alarak yeni sanayi işyerlerinin yapımına başlayan kooperatif, hazineye ait 5 bin metre kare alanında tapusunu aldı.

Emet Yeni Sanayi Sitesinde tapu işlemleri tamamlandı

06 Temmuz 2017 12:28


Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası öncülüğünde kurulan 87 adet yeni sanayi işyerinin yapım işini alan As inşaat çalışmalarını sürdürürken, arsanın geri kalan bölümü de hazineden kooperatife devredildi.


Emet Yeni Sanayi Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdullah Ünal, Emet ilçesinin sanayi anlamında gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandıkları yeni işyeri yapımının devam ettiğini söyleyerek,”Belediyeden aldığımız 13 bin 500 metre kare yer ve hazineden aldığımız 5 bin metre kare yer ile toplamda 18 bin metrekare alanda kurulan inşaatlarımız hızla yükseliyor. Tapularımız birleştirildi ve arsamız artık kooperatif ortaklarımızın. 3 ve 4. panellerin çatı panellerinin montajlarının da tamamlandığı sitemiz en kısa sürede hizmete açılacak” dedi.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!