Emet’e istişare toplantısı

Toplantı sonrası açıklama yapan Ak Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Siyaset ve seçim telaşının yerini siyaset ve hizmet makamlarının en tatlı telaşı olan hizmet yapma telaşı aldı. Kıymetli Milletvekilimiz Avukat İshak Gazel başkanlığında değerli ilçe kaymakamımız Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkani Fatih Çalışkan ile Emet ve Hisarcık için halihazırda projeleri, ulaşım problemlerimiz, Sağlık Turizm Bor Karbür değerlendirmesi ve tematik lisenin yapım durumlarını ve Gençlik merkezi yapımı ile ilgili istaşelerde bulunduk. Hizmet için kolları sıvadık. Kader gayrete aşık derler. Emet ve Hisarcığin kaderinin gayreti olacağız’’ dedi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Milletvekilimiz İshak Gazel, İlçemiz Kaymakamlığına vekalet eden Emet Kaymakamımız Hasan Çiçek ve Emet Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğanla birlikte bölgemize yapılacak yatırımlarla ilgili istişareler de bulunup, Milletvekilimize taleplerimizi ilettik’’ diye konuştu. (YD-EFE)