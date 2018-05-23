Emet’e ’’Maden Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’’ müjdesi

Emet için çok önemli bir müjdeyi almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, ’’Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak, mesleki ve teknik eğitim işbirliği kapsamında, doğal kaynaklar sektörünün ihtiyacının karşılanmasına yönelik maden teknolojisi ve doğal kaynaklar alanında, Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin yapımının gerçekleştirilmesine ilişkin protokolü, Nurol Holding Anonim Şirketi ile 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalamışlar ve yürürlüğe koymuşlardır’’ dedi.

Başkan Doğan, ’’Protokol kapsamında Nurol Holding Anonim Şirketi tarafından İlçemiz Emet’e yapılacak olan lise bünyesinde, 16 derslik okul binası ve atölyeler ile, 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ve kapalı spor salonu bulunacaktır. Projenin Emet ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Kütahya Milletvekilimiz Sayın İshak Gazel’e, Enerji Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Emet İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek’e Mili Eğitim camiamıza ve İlçe Gençlik Spor Müdürümüze teşekkür ederim. İlimize ve ilçemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)