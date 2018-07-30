Emet’i gururlandıran başarı

cüsü olması ilçede sevinçle karşılandı.

Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwon-do Şampiyonası’nda büyükler katagorisinde 58 kilogramda katılan Emet Bor Spor kulübü sporcusu Serkan Kavgacı Türkiye üçüncüsü oldu.

Emet Borsor Kulübü Antrenörü Efraim Kavgacı, yaptığı açıklamada, ’’Gençler ve büyükler kategorisinde yapılan müsabakalarda birçok ilden katılan sporcular uluslararası gençlik oyunlarına vize almak için yarıştı. Biz emeğimizin karşılığını 3. olarak çok şükür aldık. Emet ilçemize ,Kütahya ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. (YD-EFE)