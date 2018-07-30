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30 Temmuz 2018 10:36

Emet’i gururlandıran başarı

Emet Borsporlu Serkan Kavgacı’nın, İşitme Engelliler Türkiye Taekwon-do Şampiyonası’nda Türkiye 3.

Emet’i gururlandıran başarı

30 Temmuz 2018 10:36

cüsü olması ilçede sevinçle karşılandı.


Isparta’da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwon-do Şampiyonası’nda büyükler katagorisinde 58 kilogramda katılan Emet Bor Spor kulübü sporcusu Serkan Kavgacı Türkiye üçüncüsü oldu.


Emet Borsor Kulübü Antrenörü Efraim Kavgacı, yaptığı açıklamada, ’’Gençler ve büyükler kategorisinde yapılan müsabakalarda birçok ilden katılan sporcular uluslararası gençlik oyunlarına vize almak için yarıştı. Biz emeğimizin karşılığını 3. olarak çok şükür aldık. Emet ilçemize ,Kütahya ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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