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28 Haziran 2017 09:56

Emet’in Kırgıl köyünde ’hayır yemeği’

Kütahya’nın Emet ilçesi Kırgıl köyünde bu yıl 13’cüsü tertiplenen geleneksel ’hayır yemeği’ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Emet’in Kırgıl köyünde ’hayır yemeği’

28 Haziran 2017 09:56


Kırgıl köyünde verilen hayır yemeğinde hayırsever köylülerin katkılarıyla davetlilere taskebabı, pilav, çorba, irmik helvası ve karpuz ikram edildi.


Kırgıl köyü Muhtarı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, bolluk, bereket için, kaza ve belalara karşı her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hayır yemeği sonrasında mevlit okutulup dua yapıldığını söyledi.


Hayır yemeğinin birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını artırdığına dikkat çeken Öztürk," Ramazan Bayramında verilen yemek sayesinde köy halkımız ile çevre ilçe ve köy halkı birbiriyle görüşüp, bayramlaşma fırsatı buluyor. Hayır yemeğine katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.(MA-EFE)




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