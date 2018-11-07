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Emet'in Küreci Köyü'nde çöp rezaleti

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Küreci Köyü Gürlek Deresi’ndeki tonlarca çöp, vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci Köyü Gürlek Deresi'ndeki tonlarca çöp, vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.


Emet ilçesine 15 kilometre mesafede, doğayla iç içe olan köyde var olan tonlarca çöp, çevreye yaydığı koku ve doğadaki görüntü kirliliği ile tepkilere neden oluyor.


Çöplerin olduğu dereye 20 metre mesafede evi olan 77 yaşındaki Muharrem Güngör, ''Yazın bu dereden gelen koku yüzünden çok rahatsız oluyorum. Evimi başka yere taşıma imkanım yok. Yetkililerden buranın temizlenmesini istiyorum. Devletimizden bu konuda yardım istiyorum'' diye konuştu.(YD-EFE)

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