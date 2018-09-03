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03 Eylül 2018 11:17

Emet’in Sarıayak köyü sakinlerinin çöp isyanı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sarıayak köyünde bir aydır alınmayan çöpler, vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.

Emet’in Sarıayak köyü sakinlerinin çöp isyanı

03 Eylül 2018 11:17


Kurban Bayramı’nın çöpleri dahil hala çöplerin alınmadığını belirten köy sakinlerinden İsmail Erol, ’’Muhtarlığımız kendi imkanlarıyla bir kaç kez traktörle çöpleri attı ama imkanlarımız kısıtlı. Burada görevini yapması gerekenleri acil işlerini yapmaya davet ediyoruz. Köydeki görüntü kirliliği ve ağır koku vatandaşlarımızın sağlığını tehdit ediyor. 2018 yılında içinde bulunduğumuz bu durum içler acısıdır. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Çok yakında okullar açılıyor. İlgili makamların bir an önce bu durumun düzeltilip çöplerimizin düzenli bir şekilde alınmasını talep ediyoruz’’ dedi. (YD-EFE)




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