Emetspor Kulübü’ne bina

Emetspor Kulübü, gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde aktif olabilecekleri, zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak verimli vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırlayabilmek amacıyla, Kaymakamı Hasan Çiçek’ten yardım istedi.

Kaymakam Çiçek bu isteğe duyarsız kalmayıp, kaymakamlığa ait Kaynarca Mevkii’nde bulunan 4 katlı betonarme binayı (Eski Anadolu Lisesi Pansiyonu) Emetspor Kulübü’nün kullanımına tahsis etti.

Emet gençliğine verdiği destekten dolayı Kaymakamı Hasan Çiçek’e teşekkür ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Hüseyin Özbeyaz, "Binanın tahsisatı ve tadilatı konusunda her türlü desteği veren kaymakamımız, ilçemizde yaşayan gençlerin sportif ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük bir yardım da bulunmuştur. Bizler de bu güzel projenin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ayrıca Emet gençliğine hizmet edecek bu projeye katkıda bulunmak isteyen ilçe halkının desteklerini bekliyoruz" dedi.

Tadilatına başlanan binada lokal, oyun salonu (bilardo, masa tenisi, PlayStation) zeka oyunları odası, müzik odası, resim atölyesi, ders çalışma ve kitap okuma salonları gibi sportif ve kültürel alanların oluşturulmasının planlandığı bildirildi. (YD-EFE)