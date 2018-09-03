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03 Eylül 2018 11:10

Emetspor sezonu açtı

Emetspor, sezon öncesinde Tavşanlı 1.

Emetspor sezonu açtı

03 Eylül 2018 11:10

Amatör Ligi takımlarından Tavşanlı Gençler Gücüspor ile yapılan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.


Yenilenen statlarında ilk maçlarını yaptıklarını belirten Emetspor Başkanı Hüseyin Özbeyaz, ’’Sezon öncesinde Tavşanlı 1. Amatör Ligi takımlarından Tavşanlı Gençler Gücü ile yapılan hazırlık maçımız 1-1 berabere sonuçlanmıştır. Tavşanlı ekibine bizleri kırmayarak ilçemize kadar geldikleri için çok teşekkür eder yeni sezonda başarılar dileriz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın her zaman yanımızda olacağından şüphemiz yok’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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