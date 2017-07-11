Emet’te 15 Temmuz demokrasi şehitleri anma programları başladı

İlçe Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Mustafa Koca, Garnizon Komutanı Murat Kılıçaslan, Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, AK Parti Emet İlçe Başkanı Av.Mehmet Yağcıklı,sivil toplum kurulışu temsilcileri ve daire müdürleri Emet Cevizdere şehitliğinde buluştular. Burada şehitler Emet Müftüsü İsmail Temur’un yaptığı dua ile anıldı. Daha sonra Kaymakamlık tarafından Merkez Çarşı Camiinde öğle namazı öncesi mevlit okutulurken, namaz sonrası halka kavurma, pilav ve ayran ikramı yapıldı.

İlçede 15 Temmuz anma programlarının hafta boyu devam edeceği öğrenildi. Cuma ve Cumartesi akşamı 15 Temmuz Emet demokrasi meydanında da belediye tarafından program düzenlenecek. Siyasi partilerin de meydanda halkla buluşacağı günde Emet AK Parti İlçe Başkanlığınca zafer yürüyüşü gerçekleştirilecek. Hafta sonu meydanda yapılacak etkinliklere ilçeye bağlı köylerden de çok sayıda katılımın olması bekleniyor.(EFE)