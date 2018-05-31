Emet’te 8 asırlık ’Heyman’ geleneği yaşatılıyor

Ramazan ayının 15’inci günü çocuklar ellerinde poşetlerle ev ev, esnaf esnaf dolaşarak yöresel Heyman manisi söyleyerek büyüklerden hediye topluyor. Emet halkı Heyman haftasında kapılarına gelecek çocuklar için hazırlıklarını yapıyor. Vatandaşlar güçlerine göre çocuklara,kek, meyve suyu, para, çikolata gibi hediyeler veriyor.

Emet ilçesinde ’’Hayme Ana’’ zamanından beri yaşatıldığı bilinen ve adına halk arasında ’Heyman’ denilen çocukların Ramazan ayında heyecanla bekledikleri bu özel günde, 18 camide Emet Belediyesi tarafından bin 500 seccade ve tespih dağıtıldı. Ayrıca Belediye tarafından tüm camilerde cemaate meyve suyu ve kek ikram edildi.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca yaptığı açıklamada, ’’Bugün güzel bir geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayma Ana’dan gelen bir gelenek. Heyman diye bilinir ve bu yaklaşık 8 asırdır devam etmektedir. Ülkemizin güzel ilçesi Emet’te bu gelenek eskiden beri devam etmektedir. Bizler de Emet Belediyesi olarak örf ve adetlerimizi korumak, onları unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz. Bugün çocuklarımız Heyman için bütün evleri dolaşırlar ve bu mutluluğu yaşarlar. Biz de Emet Belediyesi olarak bugün büyüklerimizi de Heyman gününde bu sevince ortak ettik. Bütün camilerimizde bayanlarımıza ve erkeklerimize seccadelerimizi dağıttık. Bizlere düşen birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bu gelenekleri yaşatmak olacaktır. İçten ve dıştan ülkemize saldıranların olduğu bu günlerde örf ve adetlerimizden taviz vermeden birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bizler Heyman’ı yaşatmak için örf ve adetlerimizi unutturmamak için mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesile ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum’’ dedi.

Uzun yıllardır Emet tarihi üzerinde araştırmalar yapan Hasan Kurnaz yaptığı açıklamada, "Osmanlı döneminden Hayma Ana’dan başlayan, günümüzde de Heyman olarak adlandırılan gelenek, Ramazan ayının 15’inci günü tüm çocukların ellerine poşetlerini çantalarını hazırlayarak, ev ev, kapı kapı gezilerek Heyman ’Dağ eriği verme, al yanaklı yengem merdivenden in de gel, neyin varsa al da gel’ gibi çeşitli manilerle adlandırılarak çocukların şenlik içerisinde kapı kapı gezerek torbalarını doldurduğu bir bayram günü diyebiliriz. Bu tür adetlerimizin unutulmaması için son 3-5 yıldır esnaflarımızda kapılarını çocuklarımıza sonuna kadar açmıştır’’ ifadelerini kullandı.