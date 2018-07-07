Emet’te 9 öğrenci spor lisesini kazandı

Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Sarıkaya, Gazi Emet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Peker ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Demirci’nin çalıştırdığı öğrencilerden 9’u özel yetenek sınavlarını kazanarak spor liseli oldular.

Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Sarıkaya, ’’Bundan önceki yıllarda çok sayıda Emetli öğrencilerimizi spor liselerine, spor akademilerine, askeri okullara, polisliğe ve özel harekat polisliklerine hazırlayan kurslarımız Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılıp öğrencilerden ücret alınmadan sağlanmaktadır. Kazanan öğrencilerimizi tebrik eder emeği geçenlere teşekkür ederiz’’ diye konuştu. (YD-EFE)