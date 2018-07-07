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07 Temmuz 2018 11:45

Emet’te 9 öğrenci spor lisesini kazandı

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Beden Eğitimi Destekleme Kursları’na katılan 9 öğrenci spor lisesini kazandı.

Emet’te 9 öğrenci spor lisesini kazandı

07 Temmuz 2018 11:45


Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Sarıkaya, Gazi Emet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Peker ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Demirci’nin çalıştırdığı öğrencilerden 9’u özel yetenek sınavlarını kazanarak spor liseli oldular.


Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Sarıkaya, ’’Bundan önceki yıllarda çok sayıda Emetli öğrencilerimizi spor liselerine, spor akademilerine, askeri okullara, polisliğe ve özel harekat polisliklerine hazırlayan kurslarımız Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılıp öğrencilerden ücret alınmadan sağlanmaktadır. Kazanan öğrencilerimizi tebrik eder emeği geçenlere teşekkür ederiz’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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