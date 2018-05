Emet’te Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Etkinlikte bin 500 karaçam fidanı Emet Belediyesi’nin organizasyonuyla toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılıp ağaç diken, devlet ve vatan bütünlüğü için dua eden 80 yaşındaki Zahide Nine alanda bulunan herkes tarafından takdirle karşılandı.

Emet Futbol Sahası’nın arka bölümündeki araziye dikilen bin 500 karaçam fidanı etkinliğine Emet Müftülüğü hafızlık okulu kız öğrencileri de katıldı.

’’Bizim bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok’’ diyen Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’Sahip olduğumuz yeşil alanları çoğaltıp, dahada fazlalaştırmamız lazımdır. Her şeyden önce ağaçlar bizim yaşam kaynağımız. Ağaçlar Karbondioksiti alıp oksijen veriyor. İnsanında yaşamı oksijene bağlı olduğu için, ağaçlar eşittir yaşam kaynağımızdır diyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse ağaç diker meyvesinden yenilirse, yenilen meyveler kadar kendisine sevap yazılır. Yine diğer bir hadisi şerifinde peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir ağaçtan insanlar, hayvanlar ve kuşlar yerse, bu kişiye sadaka sevabı verilir. Değerli Emetliler bugün ağaç dikim sahamızda Afrin Şehitlerimiz için ağaçlarımızı dikeceğiz. Şehitlerimiz bu vatana sahip çıkmak için, her metrekaresinin, her santiminin önemli olduğunu bizlere bildirmek için şehit oldular. İşte bizde diyoruz ki, bizim bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok. Bizim gideceğimiz yer ya bu toprağın üstüdür ya da altıdır. Onun için bu topraklara sahip çıkmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Emet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Özdilekler, ’’Etkinliğimiz Emet Belediye Başkanı Sayın Mustafa Koca’nın öncülüğünde başlamış olup, Türkiye bir ilk kadın hatıra ormanı Afrin Şehitlerimizin anısına yapılmaktadır. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi ve katılım var. 7 den 70’e herkes şuan burada. İnşallah bu ağaçlar yaşadığı müddetçe şehitlerimiz ilelebet gönlümüzde yaşayacaklar’’ dedi.

Etkinliğin sonunda Emet Belediyesi tarafından helva dağıtıldı ve etkinliğe katılan tüm çocuklara Başkan Koca tarafından çeşitli hediyeler verildi. (YD-EFE)