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09 Temmuz 2018 11:03

Emet’te alt yapı çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde 3.

Emet’te alt yapı çalışmaları

09 Temmuz 2018 11:03

TOKİ konutlarında kanalizasyon ve yağmur suyu kanalı hatları yenilenirken, bölgeye çeşme yapılarak dağ suyu getiriliyor.


Belediye Başkanı Mustafa Koca, 364 ailenin yaşadığı 3. TOKİ konutlarında yoğun bir çalışma başlatıldığını belirterek, “3. TOKİ konutlarımızın yapımında yüklenici firmalarca kanalizasyon, su, elektrik hatları döşeme çalışmalarında ki eksikliklerin yol açtığı sıkıntılar halkımızı mağdur ediyordu. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına 3. TOKİ de kanalizasyon ve yağmur hatlarını elden geçiriyor, yeniliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız bu mevkide bizlerden dağ suyu çeşmesi talep etmişlerdi. 3. TOKİ’de merkezi alandaki market önüne dağ suyu hattı döşeyerek vatandaşlarımızın talebini yerine getiriyoruz Ayrıca son yağışlarda yağmur kanallarının taşımadığı sel sorunu için bu kanallarında bakım ve değişimini yapıyoruz’’ dedi. (YD-EFE)




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