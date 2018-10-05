Emet'te 'Anne sütü ve önemi' eğitimi

Fazıl Doğan Devlet Hastanesi 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla hastane çalışanlarına “Anne sütü ve önemi” hakkında eğitim verildi.

Ebe Semiha Yıldız tarafından “Anne sütü ve önemi”, “Gebelik ve emzirme”,konusunda bilgiler verildi.

Eğitimde, anne sütünün bebeklerin sağlığı ve gelişimi için ihtiyacı olan besin ve mineraller açısından benzeri olmayan mucize bir besin olduğunu belirten Semiha Yıldız, ''Emzirmenin bebek ve anne sağlığı açısından önemine büyüktür. Anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğu ve doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirmenin gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Emzirme anne ve bebek açısından çok faydalıdır. Anne açısından faydası, anne kısa zamanda eski kilosuna döner, anne ve bebek arasında yakın bir bağ kurulur, psikolojik tatmin sağlar, ekonomiktir. Bebek açısından da, Daima temiz, taze ve uygun ısıdadır, Tamamıyla ve kolaylıkla sindirir, anne sütü alan bebeklerde kabız ishal ve karın ağrısı daha az görünür. Doğumdan sonra gelen sarı süt bebeği hastalıklardan korur. Anne sütü alan bebekler daha zeki olur” dedi.(YD-EFE)