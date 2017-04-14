Emet’te antika silahlar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığınca Emet ilçe sınırları içerisinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında E.E. isimli kişinin kullandığı araçta yapılan aramada, araç içerisinde 3 şüpheli ile birlikte 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen antika değerinde 5 taban adet tabanca, 2 adet tüfek ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 adet köstekli saat, 1 adet Osmanlıca yazılı mühür ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayın şüphelisi olduğunu belirtilen 3 kişi gözaltına alınarak adli tahkikata başlatıldı. (Tİ - EFE)