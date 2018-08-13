Emet’te asit alarmı

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, olayın çevre ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermediğini ifade etti.

Doğan, "Emet Bor işletme müdürlüğüne ait 2 adet 10 bin tonluk sülfirik asit stok tankının birinde 15.30 sıralarında sülfirik asit sızıntısı olduğu işletme personelince tespit edilmiştir gerekli tedbirler alınmış olup insan sağlığını ve çevre sağlığını tehdit edici bu durum yoktur. Çevre şehircilik ekiplerinin ve AFAD ekibinin ivedilikle yapmış oldukları nitel ve nicel incelemeler nihayetinde insan sağlığı ve çevre sağlığına bir sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Bu nedenle kontrol ve bu tip olaylara karşı tedbir ve sağ duyumuz her zaman olmalıdır. Emet Etibor işletmesi çalışanlarına ve olaya müdahale eden vardiya çalışanlarına ve sağ duyulu Emet halkına teşekkür ediyorum. Etibor camiasına ve Emet ilçemize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)