Emet’te ’Bağımlı olma özgür ol’ konulu sempozyum

Sempozyuma Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, Prof. D. Recep Akdur, Prof.Dr. Nurten Gökalp,Doç.Dr.Hatice Demirbaş, Yar.Doç.Dr Sertaç Ak, Akademisyen Yazar Sefer Darıcı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet Özgür Zobar, Dumlupınar Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi dekanı Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ, Emet Kaymakam vekili Kadir Yurdagül, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Garnizon Komutanı Murat Kılıçaslan, Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İYİ Parti İlçe Başkanı Eyüp Doğu, DSP İlçe Başkanı Mustafa Akın, AK Parti ve CHP İlçe yönetimlerini temsilen yönetim kurulu üyeleri, bazı oda ve dernek başkanları, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumda sigara ve alkol başta olmak üzere her türlü bağımlılık yapan maddelerle mücadele, internet bağımlılığı, bağımlılık yapan maddelere karşı korunma, çocukların madde kullanıp kullanılmadığını öğrenme yöntemleri ele alındı.

” En büyük bağımlılık yapan madde sigaradır”

Sempozyumda konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, sigaranın diğer bağımlılık yapan maddelere geçişte temel oluşturduğuna dikkat çekerek. ”Dünyada her yıl 6 milyon insan sigara bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. En büyük bağımlılık yapan madde sigaradır. Sigara kullananların diğer uyuşturucu maddelere geçişi daha kolaydır “dedi.

“Kadınlar akciğer kanserine daha sık yakalanıyor”

Konuşmacılardan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktur, ”Bugün kadınlarımızda sigaraya bağlı akciğer kanseri ölümlerinde dengeyi sağlamaya başladı. Yani dünyada her yıl ölen insanların 4’te 1’i bağımlılıktan ölüyor. Hiç bir bağımlılık yapan madde doğal talep değildir. Talebi bu bağımlılık yapan maddeleri pazarlayanlar hazırlıyor. Dünyanın her yerinde aile bağları kuvvetli olan ve çocuk sevgisi olan ülkelerde bağımlılık oranları çok düşük kalıyor. O yüzden aile içi sevgi ve iletişim çok önemli. Zararlı maddelere talebi azaltmak için gençlerimizi spor ve sanat gibi alanlara yönlendirmeliyiz” diye konuştu.

“Uyuşturucunun yüzde 75’i internetten pazarlanıyor”

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yazar Sefer Darıcı uyuşturucu maddelerin pazarlanmasıyla ilgili kavramsal terim olan Narco-Marketing’i Emet’teki sempozyumda ilk kez kullandı.

Uyuşturucu tacirlerinin yasadışı bu sektörde pazarlama disiplinine ait öğeleri ustalıkla kullandığını belirten Darıcı, "Bu devasa yasadışı sektör iletişim olanaklarının gelişmesiyle birlikte pazarlama disiplinine ait öğeleri daha profesyonel olarak kullanıyor. Normalde blind (kör) pazarlama olarak ifade edilen tütün, alkol gibi maddelerin pazarlanmasından çok daha farklı tutundurma faaliyetleri izleyen uyuşturucu kartelleri dizi, film, oyun ve sosyal medya uygulamaları ile bunu farklı bir boyuta taşıdı" ifadelerine yer verdi.

“Bağımlılık merakla başlar”

Sempozyumda insan zihninde bağımlılık yapan kavramlar üzerine bir konuşma yapan Prof. Dr. Nurten Gökalp, bağımlılığın merakla başladığını vurgulayarak, merakın doğru yönlendirilmesi ile doğru öğrenmeye dikkat çekti.

Gökalp, ” Merak psikolojik, biyolojik,sosyolojik bir çok faktör davranışlarımızın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Haz öğrenmede çocukluktan itibaren önemli bir faktör. Haz insan yaşamının en büyük delili olarak kabul ediliyor. Bağımlılıkta insanların haz duymasına hitap ettiği için etkin oluyor. O sebeple doğru öğrenme ile geçici hazların bizlerde yaratacağı bağımlılığı doğru öğrenip, çocuklarımıza da doğru aktarmamız gerekir “dedi.

”Ergenlik dönemi değişimlerine dikkat”

Doç. Dr. Hatice Demirbaş, çocukların ergenlik dönemi değişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, ” Ergenlik belirtileri ile uyuşturucu bağımlılığının yol açtığı değişimler benzerlik göstermektedir. O sebeple aileler her değişen davranışı ergenliğe bağlamamalı çocukları yakinen takip etmelidirler. Çocukları suçlamak yerine değişimlerin sebeplerini aramalıyız. Normalden fazla para harcayan, ergenlikte olmasına rağmen üst baş kılık kıyafete önem vermeyen, evde yalnızlığı seçen çocuklar madde bağımlısı olabilir. Anneler böyle durumlarda saklama yöntemine değil, bilakis eşiyle işbirliği yaparak çocuktaki değişimleri takip etmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Açık havada bile duman altı oluyoruz”

Sempozyumunu kapanış konuşmasını yapan Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimligi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ, ”Kütahya’nın ünlü Ulu Camisinin karşısında açık havada kahvede oturmamıza rağmen duman altı olabiliyoruz. Ağızlarında sigara ile çocuklarına sigara içmeyin diyen anne babalara rastlıyoruz. Önce kendimizi düzelteceğiz, daha sonra çocuklarımızı baskı altına almadan koruma altına alacağız “diye konuştu.

Sempozyum öncesi katılımcıların Emet Belediyesini ziyaretlerinde kendilerine fincan takımı takdim edilirken, gece sonunda da Emet Kaymakamlığınca günün anısına çini tabak hediye edildi. Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneğince de gece sonunda katılımcı akademisyenlere bölgede üretilen yöresel organik bal takdim edildi.(EFE)