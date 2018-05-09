Emet’te ’Basketbol turnuvası’ sona erdi

Turnuvada, Yıldız Erkeklerde, Emet Gençlerbirliğispor birinci, Emet Belediyespor ikinci, Yıldız Kızlarda ise, Emet Belediyespor birinci, Emet Gençlerbirliğispor ikinci oldu.

Turnuvada birinci olan takımlara Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Yıldız Kızlarda ikinci olan takıma Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Umut Işık, Yıldız Erkeklerde ikinci olan takıma da Emet Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Deve kupa ve madalyalarını takdim etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, kupa töreninde yaptığı konuşmada, ’’Turnuvaya katılan oyuncuları, teknik heyeti ve kulüp başkanlarını tebrik ediyorum. Sporun ruhsal ve bedensel gelişimimizde, sağlıklı bir hayat sürmemizde çok önemli bir yerinin olduğunu hepimiz bilmeliyiz. İlçemizde spora yönelik çalışmalar ve etkinlikler artarak devam edecek. Turnuvaya katılan, izlemeye gelen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE