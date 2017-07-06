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06 Temmuz 2017 12:17

Emet’te bayanlar yüzme öğreniyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emet Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yaz sezonunda açılan yüzme kurslarına en çok bayanlar ilgi gösterdiği bildirildi.

Emet’te bayanlar yüzme öğreniyor

06 Temmuz 2017 12:17


Emet Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Emet Termal Resort açık ve kapalı yüzme havuzlarında açılan ve haftada 3 gün olarak verilen yüzme kurslarına 243 bayan başvurdu. Erkek kursiyerler için 10 Temmuza kadar başvuruların devam ettiği kurslarda haftanın bir günü açık havuzda, günü ise kapalı havuzunda kursiyerlere uzman eğitimcilerce yüzme kursu veriliyor.


Emet Termal Resort açık ve kapalı yüzme havuzlarının halka açık hizmet vermesinin Emet halkının da bu tesislerden azami yararlanmasına fayda sağladığını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar yüzme kursları için halka tesislerini açan işletme ve yöneticilerine teşekkür ettiler.(EFE)




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