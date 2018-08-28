Emet’te bayramı yasa boğan kazadaki beyaz araç kayıp

Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen beyaz araç bulunamazken, ilçe girişindeki Mobese kameralarının aktif olmadığı şaşkınlık yarattı.

Kurban bayramının İkinci günü Emet 3. TOKİ konutlarından Hisarcık ilçesine gitmek amacında olan Mahmut Kıcır, motosikletinin arkasına iki yeğenini de alarak yola çıktı. Hisarcık yolunda, Doğanlar-Yeniceköy yol ayrımına geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybeden Mahmut Kıcır, gidişe göre sol tarafa yöneldi. Önce yol kenarındaki taşlık alana giren sürücü ve iki yeğeni daha sonra tarlaya savruldular. Sürücü Mahmut Kıcır olay yerinde can verdi, iki yeğeni ise yaralandı.

Tedavileri tamamlandıktan sonra ifadelerine başvurulan E.K. (17) ve İ.A.(17), Hisarcık yolunda seyir halinde iken, Doğanlar-Yeniceköy yolundan Emet yönüne aniden dönen beyaz bir otomobilin kazaya sebebiyet verdiğini, kazayı fark ettiği halde durmayıp Emet yönünde yola devam ettiğini söylediler.

Kazada vefat eden Mahmut Kıcır ertesi günü toprağa verildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan iki gencin ifadeleri üzerine soruşturma başlatan Jandarma ekipleri Emet girişindeki mobeseleri inceleme almak istedilerse de, ilçe girişindeki kameraların aktif olmadığını fark ettiler. Mahmut Kıcır’ın yakınları olaya tepki göstererek ’’Mobese kameralarının çalışmaması suç takibi açısından Emet ilçesinde önemli bir boşluk olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Başka olayların aydınlatılması için Mobese kameralarının yapılmasını ve kısa sürede beyaz arabanın bulunmasını talep ediyoruz’’ dediler. (YD-EFE)