Emet’te çöp kutuları yenilendi

Daha temiz bir Emet için çalışmalarını sürdüren Emet Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç doğrultusunda ilçe merkezindeki çöp kutlarını değiştirirken,bazı noktalara da yenilerini monte ediyor. Çalışmalar kapsamında 70 adet yeni çöp kutusu halkın hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, ’’Ramazan ayı girmeden önce ilçedeki çöp kutularının yenileme çalışmalarına başlamıştık. İlçemizde deforme olan çöp kutularını yeniliyoruz. Daha kullanışlı çöp kutularını mevcutları ile değiştirirken, yeni tespit edilen noktalarına da montajlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve özellikle öğrencilerimizin sağlığı için bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)