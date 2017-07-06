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06 Temmuz 2017 12:42

Emet’te ebabil kuşu

Son günlerde Türkiye’nin değişik bölgelerinde görülen ’ebabil kuşu’nun izine son olarak Emet ilçesinde rastlandı.

Emet’te ebabil kuşu

06 Temmuz 2017 12:42


Emet ilçesinde fast food işletmeciliği yapan Mustafa Kaya yörede pek görülmeyen ebabil kuşunu dükkanının önünde bulduklarını belirterek,” Öncelikle yaralanmış veya hasta olabilir düşüncesiyle veterinere götürdük. Kanatlarında yaralanma yok, kuş gayet sağlıklı. Dışarıda diğer canlıların zarar vermemesi için iş yerimizde bakımını yapıyoruz. Kuş kendini toparladığında doğaya bırakacağız “dedi.


Tüm canlılardan kaçmaya çalışan ürkek bir kuş türü olan ebabilleri beslenirken hiç görmek mümkün olmuyor. Ayaklarının ucu kıvrık olmaları nedeniyle asla yerde yürüyemeyen, yere indiklerinde ise uçma zorluğu çeken ebabil kuşları, sürekli uçan kuş olarak biliniyor.(EFE)




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