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04 Eylül 2018 21:25

Emet’te faciadan dönüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde tır üzerine yüklenmiş kamyon yüksek gerilim ve telefon hatlarına takılınca 4 telefon direği yerinden çıktı, bir evin çatısı zarar gördü.

Emet’te faciadan dönüldü

04 Eylül 2018 21:25


Emet ilçesi karayolları kavşağında meydana gelen olayda Murat A. idaresindeki 43 DN 774 plakalı üzerinde kamyon yüklü tırtelefon kablolarının ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği yola girdi. Tır üzerindeki kamyon yüksek gerilim ve telefon hatlarına takılınca 4 telefon direği devrildi, park halindeki iki araç hafif hasar gördü ve bir evin çatı kısmında çökme meydana geldi. Olay esnasında evde bulunan aile fertlerinin büyük korku yaşadığı ve evdeki elektronik eşyaların zarar gördüğü belirtildi.


Kaza yapan şoför Murat A., yaptığı açıklamada, ’’Kamyon icralık. Yükledik ve yediemin deposuna götürmek için gidiyorduk. Bugün Emet pazarı olduğu için buradan gitmek zorunda kaldık. O yüzden böyle bir kaza meydana geldi. Kabloların alçak olması sebebiyle kamyon tellere takıldı böyle bir kaza meydana geldi. İlk etapta önlem almaya çalıştık. Elektrik telleri kopmuş vaziyette. Çıkan ufak yangını söndürdük’’ dedi.


Olay yerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ve polisin gelmesiyle gerekli önlemler alındı. Evi zarar gören vatandaş için tutanak tutuldu. Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Emet Hisarcık yolu kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.




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