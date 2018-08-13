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13 Ağustos 2018 13:35

Emet’te facianın eşiğinden dönüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde dün yaşanan asit stok tankı sızıntısı faciasının ardından, asit dolu bir tankerin ilçe çıkışında, Çavdarhisar-Tavşanlı yol ayrımı mevkiinde tekerinin alev alması korku dolu anlar yaşanmasına nende oldu.

Emet’te facianın eşiğinden dönüldü

13 Ağustos 2018 13:35


Samet Şimşir yönetimindeki 10 AKH 058 plakalı asit tankerinin Emet ilçesine bağlı Köprücek köyünü geçtikten sonra sol arkatekeri alev alev yanmaya başladı. Şoförü tarafından hemen yol kenarına çekilen asit tankerinin lastiği araçta bulunan yangın söndürücü ile söndürülmeye çalışılırken itfaiyeye haber verildi. Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri olay yerine intikal etti. İlçe Jandarma trafik ekipleri yolu bir süre trafiğe kapatırken, tır tekerindeki yangın araca sıçramadan söndürüldü. Uzun süre soğutma çalışması yapılırken asit yüklü tankerin şehre girişine izin verilmedi. Tır’ın sülfirik asit sızdırmaması olası bir faciayı önledi. Aynı mevkiye yakın bir yerde geçen yıl bir asit tankeri, yaklaşık 10 kilometrelik alanda sızıntı yapmış ve köylüler 2 gün olayı protesto etmiş zaman zaman yolu trafiğe kapatmıştı.




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